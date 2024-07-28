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«Химки» — «Спартак»: результаты матчей и статистика личных игр в РПЛ

Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Химки» и «Спартак» встретятся в матче 2-го тура премьер-лиги в воскресенье, 28 июля. Игра пройдет на «Арене Химки» и начнется в 15:00 по московскому времени.

Команды играли друг с другом в чемпионатах России 12 раз. «Химки» одержали две победы, «Спартак» — семь, три матча завершились вничью. Разность мячей — 25-15 в пользу красно-белых.

Последняя встреча между подмосковной и столичной командой на данный момент состоялась 13 мая 2023 года. Тогда в игре команд в чемпионате была зафиксирована ничья на «Арене Химки» — 1:1.

В сезоне-2023/24 «Химки» выиграли первую лигу, набрав 66 очков в 34 матчах. «Спартак» по итогам сезона РПЛ занял пятое место с 50 очками в 30 турах.

В 1-м туре этого сезона РПЛ «Химки» на своем поле сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), а «Спартак» в гостях уступил «Оренбургу» (0:2).

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
28 июл, 15:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Спартак

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
6
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
7
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
8
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
9
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
10
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
12
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
13
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
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27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 0 : 3
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 3 : 1
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 0 : 4
27.07 20:00
Факел – Акрон
 0 : 2
28.07 15:00
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 - : -
28.07 17:30
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