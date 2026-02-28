Защитник «Пари НН» Шнапцев — о пенальти после фола Пиняева: «Удивился, когда рефери начал смотреть»

Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев рассказал про эпизод с фолом полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева на нем, из-за которого в ворота железнодорожников назначили пенальти в матче 19-го тура РПЛ.

11-метровый на 69-й минуте реализовал форвард «Пари НН» Олакунле Олусегун.

— На эмоциях контакта особо не чувствовал. Из-за того, что была желтая не стал рисковать. Если бы первой желтой не было, я бы сразу начал показывать рефери, что пенальти был. А так, если бы начал, и по факту не было бы касания, мне бы просто вторую желтую показали. Я бы только своей команде плохо сделал.

— Фолил ли Пиняев?

— По касательной было движение просто на весу. Наверное, по правилам это пенальти. Я тоже удивился, когда рефери начал смотреть.

— Пенальти с натяжкой?

— Да.

Матч «Пари НН» и «Локомотива» прошел в субботу, 28 февраля, в Москве и завершился победой железнодорожников со счетом 2:1.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max