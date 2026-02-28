Алаев — о качестве офсайдных линий в РПЛ: «Это влияет на репутацию лиги»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что качество офсайдных линий в матчах РПЛ влияют на репутацию чемпионата России.

— К линиям есть вопросы, которые влияют на репутацию лиги и нашего футбола. Надо искать решение. Возьму на себя ответственную инициативу — буду разговаривать с коллегами из РФС. Есть системный вопрос.

— Как решить ситуацию с линиями?

— Выхода два. Первый — доработать текущие. Привезти дополнительное оборудование, найти решение. Второй — найти альтернативу текущим. Найти поставщиков, узнать, сколько это стоит.

— Клубы не обращались ли к вам с идеей закупить более усовершенствованную систему?

— Все хотят улучшений. Все понимают, что вопрос финансовый, поставок.

— Есть деньги?

— Найдем.

— То есть финансы не проблема.

— Надо этим вопросом позаниматься. Мы этим вопросом позанимаемся вместе с коллегами. Нужно найти решение. Линии такие всех не устраивают: думаю, они судей не устраивают, раз они так долго... сложности, камеры дополнительные установить. Но время пришло. Нам всем нужно что-то менять.

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