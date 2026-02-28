Алаев: «Не владею информацией о следствии в отношении арбитров»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев поделился мнением об уголовных делах, возбужденных в отношении арбитров.

Ранее сообщалось, что следственный департамент МВД возбудил уголовные дела в отношении девяти футбольных судей.

«Уголовные дела в отношении арбитров? Не владею информацию, как идет следствие. Вижу новости о возбуждении уголовного дела. Это бьет по репутации, когда рядом с футболом уголовное дело. Мне хочется, чтобы рядом с футболом не было нарушения законов», — сказал Алаев.

Обвинения были предъявлены арбитрам РПЛ Егору Егорову, Ивану Сараеву и Владиславу Целовальникову, а также судьям Первой лиги Юрию Карпову, Максиму Перезве, Герману Коваленко, Кириллу Силантьеву и Олегу Соколову. Также фигурантом дела стал бывший арбитр Первой лиги Игорь Захаров. В случае признания их вины, им может грозить до семи лет лишения свободы.

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