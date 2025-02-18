Защитник «Пари НН» Боженов перешел в аренду в «Челябинск»

«Пари НН» объявил о переходе защитника Кирилла Боженова на правах аренды в «Челябинск».

Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25. В нем предусмотрено право выкупа.

Боженов выступал за нижегородцев с сентября 2023 года. Он провел 24 матча во всех турнирах, забил один мяч и сделал две результативные передачи.