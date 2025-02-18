Колыванов о возможном сменщике Карпина в «Ростове»: «У нас полно специалистов»
Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов высказался о главном тренере «Ростова» Валерии Карпине и его потенциальном сменщике.
«Не удивлюсь, если «Ростов» возглавит иностранец, но я на 100 процентов уверен, что у нас прекрасные тренеры, которые работают в РПЛ, первой и второй лигах. Иностранцев приглашают, хотят чего-то нового, а некоторые из них проводят провальные чемпионаты, и хоть бы что. Приехали — уехали.
У нас полно специалистов, кто бы мог возглавить «Ростов». Это не только Сергей Юран, но и многие другие. Рассмотрел бы я предложения «Ростова», если ко мне обратятся? Любой рассмотрит возможность работать в «Ростове», — приводит Legalbet слова Колыванова.
Источник: legalbet.ru
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|
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|
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|10.10
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|10.10
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|- : -
|11.10
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Зенит
|6
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Гамид Агаларов
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|
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Педро
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|4
|
|
Маркиньос
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Юрий Горшков
Крылья Советов
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|И
|К
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|3
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|2
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