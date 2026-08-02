Губерниев отметил слабую физическую готовность «Локомотива»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре «Локомотива» в матче 2-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:2).

«Проблема оказалась в том, что команда не совсем готова физически, что странно. На предсезонке вроде было все нормально. Может, расчет был на то, чтобы на пик выйти после нескольких матчей. Но очевидно, что вчера команду не усилили замены. Это вызывает обеспокоенность. Галактионову нужно вносить коррективы в тренировочный процесс. Был такой знаменитый тренер, работавший в России и на Украине, Николай Васильевич Гоголь. Он рекомендовал всем почесывания в затылке. Извечно русским почесыванием в затылке надо заняться Галактионову», — сказал Губерниев «СЭ».

«Локомотив» набрал только одно очко в двух стартовых турах чемпионата России впервые с 2006 года.