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Защитник «Оренбурга» назвал Сычевого идеальным нападающим

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Оренбурга» Александр Павловец поделился мнением об игре своего одноклубника Владимира Сычевого.

«У нападающих часто бывает: прорывает на голы, и они держатся за это. Как у того же Агаларова в прошлом сезоне. Все тогда задавались вопросом: «Как так?»
Я еще по сборам увидел задатки у Володи. Для меня он вообще идеальный нападающий. Есть скорость, мощь, высокий, хорошо наверху борется, мяч в зоне оставляет. Я бы его сравнил с тем же Колей Комличенко, с Соболевым. Возможно, с Кордобой», — приводит Sport24 слова Павловца.

После 14 туров сезона-2022/23 в РПЛ Сычевой делит первое место в списке лучших бомбардиров с Квинси Промесом из «Спартака» и Малкомом из «Зенита». У всех троих футболистов по 11 голов.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-26-zashchitnik-orenburga-o-sychevom-dlya-menya-on-idealnyy-napadayushchiy-skorost-moshch-vysokiy-khorosho-naverkhu-boretsya

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Барселона 0
Бавария 2
Перерыв

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
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РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
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 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
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