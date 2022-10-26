Защитник «Оренбурга» назвал Сычевого идеальным нападающим

Защитник «Оренбурга» Александр Павловец поделился мнением об игре своего одноклубника Владимира Сычевого.

«У нападающих часто бывает: прорывает на голы, и они держатся за это. Как у того же Агаларова в прошлом сезоне. Все тогда задавались вопросом: «Как так?»

Я еще по сборам увидел задатки у Володи. Для меня он вообще идеальный нападающий. Есть скорость, мощь, высокий, хорошо наверху борется, мяч в зоне оставляет. Я бы его сравнил с тем же Колей Комличенко, с Соболевым. Возможно, с Кордобой», — приводит Sport24 слова Павловца.

После 14 туров сезона-2022/23 в РПЛ Сычевой делит первое место в списке лучших бомбардиров с Квинси Промесом из «Спартака» и Малкомом из «Зенита». У всех троих футболистов по 11 голов.