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Защитник «Оренбурга»: «Нам не говорят, у кого выявлен коронавирус. Пока никакой паники нет, сидим дома»

25 июня 2020, 14:00
Виталий Шахов. Фото ФК "Оренбург".
Виталий Шахов. Фото ФК "Оренбург".
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Защитник «Оренбурга» Виталий Шахов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что у нескольких игроков и сотрудников клуба обнаружили коронавирус.

-Честно говоря, я не могу сказать, у кого выявили коронавирус. Просто не знаю. Единственное — сегодня тренировку отменили. Нас попросили сидеть дома. Официальной информации у меня нет. Ждем дальнейших указаний. Не знаю, у кого нашли коронавирус — у футболистов или персонала. Мы регулярно сдаем тесты. У меня ничего не выявили. Сегодня у нас пауза. Есть подозрения, что у кого-то тест получился положительным. Да...

Не могу даже сказать, что будет дальше. Ведь нередко бывает, что повторные тесты получаются уже отрицательными. Пока никакой паники нет. Сидим дома, — сказал Шахов. (Виталий Айрапетов)

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