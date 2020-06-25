Защитник «Оренбурга»: «Нам не говорят, у кого выявлен коронавирус. Пока никакой паники нет, сидим дома»

Защитник «Оренбурга» Виталий Шахов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что у нескольких игроков и сотрудников клуба обнаружили коронавирус.

-Честно говоря, я не могу сказать, у кого выявили коронавирус. Просто не знаю. Единственное — сегодня тренировку отменили. Нас попросили сидеть дома. Официальной информации у меня нет. Ждем дальнейших указаний. Не знаю, у кого нашли коронавирус — у футболистов или персонала. Мы регулярно сдаем тесты. У меня ничего не выявили. Сегодня у нас пауза. Есть подозрения, что у кого-то тест получился положительным. Да...

Не могу даже сказать, что будет дальше. Ведь нередко бывает, что повторные тесты получаются уже отрицательными. Пока никакой паники нет. Сидим дома, — сказал Шахов. (Виталий Айрапетов)