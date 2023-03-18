Защитник «Оренбурга» Хотулев — о матче против «Спартака»: «Во втором круге должны сыграть с ними лучше»

Защитник «Оренбурга» Данила Хотулев высказался о предстоящем матче 20-го тура РПЛ против «Спартака».

«Со «Спартаком» и «Локомотивом» сложно матчи складывались. Во втором круге должны сыграть с ними лучше. Те поражения были в начале сезона. Но после «Зенита» мы не провели ни одной явно проигрышной игры. Значит, те оплеухи пошли на пользу», — приводит слова Хотулева «Спорт День за Днем».

Встреча команд пройдет сегодня, 18 марта, начало матча — 12.00 мск.