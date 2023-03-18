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Сегодня, 10:00

Божович об уровне РПЛ: «Еще 4-5 лет назад в России мог бы оказаться любой игрок»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Миодраг Божович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший тренер «Локомотива», «Ростова» и «Динамо» Миодраг Божович в интервью «СЭ» отреагировал на новость о сорвавшемся переходе нападающего «Наполи» Виктора Осимхена в ЦСКА в 2019 году.

«Еще 4-5 лет назад в России мог бы оказаться любой игрок. Были такие времена, когда у каждой команды РПЛ были очень хорошие иностранцы. Это вообще неудивительно, такой бизнес — все всегда ищут хороших молодых игроков. Иногда получается найти, иногда нет. У российских клубов были хорошие скауты, которые смотрели, смотрят и ищут качественных футболистов», — сказал Божович «СЭ».

Ранее «Чемпионат» сообщил о том, что нападающий «Наполи» Виктор Осимхен мог перейти в ЦСКА в 2019 году, но руководство не смогло найти денег на трансфер.

Арбитр Павел Кукуян в&nbsp;матче &laquo;Зенита&raquo;. «Судьи всегда помогают «Зениту». Раньше помогали «Спартаку, они это знают». Божович — о судейских скандалах в России

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Футбол
РПЛ
Миодраг Божович
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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