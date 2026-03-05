Защитник «Динамо» Фернандес пропустит около недели

По данным «СЭ», у защитника «Динамо» Роберто Фернандеса небольшое мышечное повреждение, он пропустит около недели.

Парагваец перешел в «Динамо» летом 2022 года из «Гуарани». Всего за бело-голубых Фернандес провел 102 матча, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.

В сезоне-2025/26 на счету 25-летнего защитника 16 матчей, в которых он не отметился результативными действиями.

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