В РПЛ поддержали идею проведения встречи по вопросам судейства

В пресс-службе РПЛ сообщили «СЭ», что лига сформулировала свои предложения в преддверии проведения очной встречи с РФС по вопросам судейства.

«Российская Премьер-Лига последовательно выступает за совершенствование системы видеопомощи арбитрам (ВАР) и вовлечена в работу над программой развития.

РПЛ входит в рабочую группу под руководством РФС по разработке «Стратегии развития системы ВАР в российском профессиональном футболе на период до 2030 года». Накопленная практика и анализ работы ВАР в сезонах 2023-2024 и 2024-2025 подтверждают необходимость развития системы, поэтому РПЛ приветствует проведение очной встречи рабочей группы.

Лига находится в постоянном диалоге с РФС и представителями проекта ВАР. Очная встреча станет важным этапом общей работы в интересах развития. На повестке — детальное обсуждение технических аспектов и определение направлений развития, которые могут создать условия для повышения эффективности использования ВАР начиная со следующего сезона.

РПЛ уже сформулировала свои предложения, чтобы у коллег было достаточно времени для их анализа и формирования обратной связи», — сообщили «СЭ» в пресс-службе лиги.

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