Пивоваров: «Для меня — Тюкавин лучше Кордобы»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров считает, что Константин Тюкавин лучше форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

«Тюкавин — один из моих любимых футболистов. Рад, что он возвращается. Кордоба — хороший игрок. Но для нас лучшими являются игроки «Динамо». Тюкавин лучше Кордобы? Для меня — да!» — сказал Пивоваров.

«Динамо» в домашнем матче разгромило «Спартак» в первой игре полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 5:2. Ответная игра Кубка России состоится 18 марта на «Лукойл Арене».

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