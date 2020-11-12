РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Защитник «Локомотива» Мурило вызван в олимпийскую сборную Бразилии

14:20
Мурило. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мурило. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Защитник «Локомотива» Мурило вызван в олимпийскую сборную Бразилии, сообщает пресс-служба железнодорожников.

Футболист приглашен в национальную команду на товарищеские матчи с Южной Кореей (14 ноября) и Египтом (17 ноября). Обе встречи пройдут в Каире.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир