Защитник «Локомотива» Мурило вызван в олимпийскую сборную Бразилии
14:20
Защитник «Локомотива» Мурило вызван в олимпийскую сборную Бразилии, сообщает пресс-служба железнодорожников.
Футболист приглашен в национальную команду на товарищеские матчи с Южной Кореей (14 ноября) и Египтом (17 ноября). Обе встречи пройдут в Каире.
???— «Локомотив» (@fclokomotiv) November 12, 2020
Мурило вызван в олимпийскую сборную Бразилии на товарищеские матчи с Южной Кореей и Египтом ??
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