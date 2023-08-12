Защитник «Крыльев» Бейл — о матче с «Локомотивом»: «Гордый и сердитый одновременно»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл прокомментировал ничью с «Локомотивом» (1:1) в 4-м туре РПЛ.

«Трудно описать мои чувства. Гордый и сердитый одновременно. Также рад за моего брата Рассказова. Вперед за «Крылья». Спасибо за поддержку», — написал Бейл в своем Telegram-канале.

«Крылья Советов» набрали 8 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда в гостях сыграют с «Рубином» 18 августа.