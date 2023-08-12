Журналист Алейшо: Тормена готов играть за «Краснодар»

Защитник «Браги» Витор Тормена готов выступать в составе «Краснодара», сообщает журналист Дон Алейшо.

Отмечается, что «быкам» осталось договориться с «Брагой» о трансфере игрока.

Ранее агент 27-летнего бразильца сообщил, что трансфер в клуб РПЛ состоится в ближайшее время.

Тормена выступает за «Брагу» с 2019 года. Он провел за команду 126 матчей, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 5 миллионов евро.