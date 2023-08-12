Хубулов: «Лантратов — главная причина, почему «Крыльям Советов» не удалось победить «Локомотив»

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Хубулов прокомментировал итоги матча 4-го тура чемпионата России против «Локомотива» (1:1).

«Мы знали, что у «Локомотива» вся сила сосредоточена в атаке, между обороной и нападением большая разница. Хотели использовать свои моменты в быстрых атаках, знали, что у них не очень скоростные защитники. На это был заточен план», — цитирует Хубулова Metaratings.ru.

Также он отметил игру вратаря «Локомотива» Ильи Лантратова, который в середине второго тайма отразил пенальти в исполнении форварда самарской команды Бенхамина Гарре.

«Лантратов — отличный вратарь. Он — главная причина, почему нам не удалось сегодня забить больше и победить. Отбил нереальные удары. После момента Евгеньева мы уже практически радовались», — добавил футболист.

На данный момент «Крылья Советов» с 8 очками занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив», набрав 5 очков, расположился на 6-й строчке. В следующем туре самарская команда сыграет против «Рубина», а железнодорожники — против «Краснодара».