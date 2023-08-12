Как же «отскочил» «Локомотив»! «Крылья» наиграли на победу, но пропустили первым ударом в створ

Марадишвили спас команду Галактионова от поражения.

Новые идеи Галактионова

Современные «Крылья Советов» и «Локомотив» — это клубы-побратимы. Роднит их значительное влияние на командную игру воспитанников школы «Чертаново», и многие из них вышли в стартовом составе на очную встречу. Причем все, кто появился в основе «Локо», имеют и самарское прошлое — Сарвели, Пиняев и Глушенков еще в 2022 году защищали цвета волжской команды.

Состав красно-зеленых вообще выглядел любопытно. На этот раз обошлось без мудреных гибридных схем и Тикнизяна в нападении, но реакция на разгром в дерби от Михаила Галактионова все равно последовала. Дзюба продолжает восстанавливаться от повреждения, поэтому номинально вместо него вышел Сарвели. Однако Владислав выполнял совсем другие функции и гораздо больше тяготел к правому флангу, а вперед часто выдвигался Глушенков — по крайней мере, при игре без мяча именно Максим оказывался в первой линии прессинга. А при владении ближе к центру смещался и Пиняев. Кроме того, «Локо» вновь перетасовал пару центральных защитников — впервые вместе в основе вышли Фассон и Погостнов.

Дисциплинированная Самара

Игорь Осинькин тоже произвел перестановки, потому что даже после победы 5:1 над «Ростовом» был не всем доволен — результативная ошибка Овсянникова повлияла на то, что с первых минут появился Ломаев. Вне заявки вынужденно оказался Ежов, поэтому вышел Шитов, а Гарре сместился правее.

Бенхамин уже стал настоящей звездой старта РПЛ, поэтому от него ожидали остроты. Особенно со стандартных положений. И аргентинец не подвел: с одного углового он опасно подавал на Евгеньева, а с другого сам пробил по воротам — Лантратов не поставил никого на ближнюю штангу, поэтому заставил болельщиков понервничать.

«Крылья» вообще выглядели лучше. Команда Осинькина второй сезон подряд находится на последнем месте в лиге по интенсивности прессинга, то есть почти не встречает оппонентов на чужой половине поля. Подобная тактика позволяет держать компактную оборону и усложняет сопернику поиск свободных зон. Поэтому хозяева столкнулись с серьезными проблемами.

Нереализованный пенальти Гарре

«Локо» не хватало Дзюбы. Когда пространства у чужой штрафной нет, в ход идеально могли бы пойти подачи и прострелы. Но грузить было не на кого — порой при развитии атак на позиции центрфорварда вообще зияла дыра, так как Пиняев с Сарвели и Глушенковым бродили где-то в полуфлангах. За первый тайм «Локо» всего лишь однажды пробил по воротам — это сделал Фассон после углового. Но хуже всего для хозяев, что на этом кошмары для них не закончились.

Второй тайм тоже начался с атак «Крыльев», и примерно к исходу часа уже можно было смело утверждать, что гости наиграли на гол. Тогда как раз в ворота москвичей назначили пенальти — Сарвели снес Костанцу, однако Гарре не смог перехитрить Лантратова.

Почти сразу «Локо» забил нелогичный мяч: Сарвели замкнул подачу со штрафного, но гол отменили из-за игры рукой Баринова. И после этого «Крылья» прибавили так серьезно, что Лантратов мигом превратился в героя встречи — Илья не позволил забить Евгеньеву в упор, затем ликвидировал еще один прямой удар Гарре с углового. И только на 86-й минуте вышедший на замену Рассказов все-таки прошил «Локомотив».

Чудо Марадишвили

«Крылья Советов» обязаны были забивать раньше, и их победа выглядела справедливым исходом встречи. Простая статистика: целых 90 минут в графе «удары» у «Локо» находилась скромная единица (та самая неточная попытка Фассона в начале встречи).

Однако чудом красно-зеленые спаслись. Секундная расслабленность «Крыльев» недалеко от своей штрафной стоила волжанам двух очков — Марадишвили нанес удар, которому идеально подходит эпитет «отчаянье». И попал точно в угол!

«Локо» не заслужил ничью в этом матче — после таких игр часто говорят, что команда «отскочила», и это именно так. Но очки не пахнут: «Крылья» упускают шанс нагнать «Урал» на вершине таблицы, а «Локо» уходит от поражения.