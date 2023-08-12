Как же «отскочил» «Локомотив»! «Крылья» наиграли на победу, но пропустили первым ударом в створ
Современные «Крылья Советов» и «Локомотив» — это клубы-побратимы. Роднит их значительное влияние на командную игру воспитанников школы «Чертаново», и многие из них вышли в стартовом составе на очную встречу. Причем все, кто появился в основе «Локо», имеют и самарское прошлое — Сарвели, Пиняев и Глушенков еще в 2022 году защищали цвета волжской команды.
Состав красно-зеленых вообще выглядел любопытно. На этот раз обошлось без мудреных гибридных схем и Тикнизяна в нападении, но реакция на разгром в дерби от Михаила Галактионова все равно последовала. Дзюба продолжает восстанавливаться от повреждения, поэтому номинально вместо него вышел Сарвели. Однако Владислав выполнял совсем другие функции и гораздо больше тяготел к правому флангу, а вперед часто выдвигался Глушенков — по крайней мере, при игре без мяча именно Максим оказывался в первой линии прессинга. А при владении ближе к центру смещался и Пиняев. Кроме того, «Локо» вновь перетасовал пару центральных защитников — впервые вместе в основе вышли Фассон и Погостнов.
Дисциплинированная Самара
Игорь Осинькин тоже произвел перестановки, потому что даже после победы 5:1 над «Ростовом» был не всем доволен — результативная ошибка Овсянникова повлияла на то, что с первых минут появился Ломаев. Вне заявки вынужденно оказался Ежов, поэтому вышел Шитов, а Гарре сместился правее.
Бенхамин уже стал настоящей звездой старта РПЛ, поэтому от него ожидали остроты. Особенно со стандартных положений. И аргентинец не подвел: с одного углового он опасно подавал на Евгеньева, а с другого сам пробил по воротам — Лантратов не поставил никого на ближнюю штангу, поэтому заставил болельщиков понервничать.
«Крылья» вообще выглядели лучше. Команда Осинькина второй сезон подряд находится на последнем месте в лиге по интенсивности прессинга, то есть почти не встречает оппонентов на чужой половине поля. Подобная тактика позволяет держать компактную оборону и усложняет сопернику поиск свободных зон. Поэтому хозяева столкнулись с серьезными проблемами.
Нереализованный пенальти Гарре
«Локо» не хватало Дзюбы. Когда пространства у чужой штрафной нет, в ход идеально могли бы пойти подачи и прострелы. Но грузить было не на кого — порой при развитии атак на позиции центрфорварда вообще зияла дыра, так как Пиняев с Сарвели и Глушенковым бродили где-то в полуфлангах. За первый тайм «Локо» всего лишь однажды пробил по воротам — это сделал Фассон после углового. Но хуже всего для хозяев, что на этом кошмары для них не закончились.
Второй тайм тоже начался с атак «Крыльев», и примерно к исходу часа уже можно было смело утверждать, что гости наиграли на гол. Тогда как раз в ворота москвичей назначили пенальти — Сарвели снес Костанцу, однако Гарре не смог перехитрить Лантратова.
Почти сразу «Локо» забил нелогичный мяч: Сарвели замкнул подачу со штрафного, но гол отменили из-за игры рукой Баринова. И после этого «Крылья» прибавили так серьезно, что Лантратов мигом превратился в героя встречи — Илья не позволил забить Евгеньеву в упор, затем ликвидировал еще один прямой удар Гарре с углового. И только на 86-й минуте вышедший на замену Рассказов все-таки прошил «Локомотив».
Чудо Марадишвили
«Крылья Советов» обязаны были забивать раньше, и их победа выглядела справедливым исходом встречи. Простая статистика: целых 90 минут в графе «удары» у «Локо» находилась скромная единица (та самая неточная попытка Фассона в начале встречи).
Однако чудом красно-зеленые спаслись. Секундная расслабленность «Крыльев» недалеко от своей штрафной стоила волжанам двух очков — Марадишвили нанес удар, которому идеально подходит эпитет «отчаянье». И попал точно в угол!
«Локо» не заслужил ничью в этом матче — после таких игр часто говорят, что команда «отскочила», и это именно так. Но очки не пахнут: «Крылья» упускают шанс нагнать «Урал» на вершине таблицы, а «Локо» уходит от поражения.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
7
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
8
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0