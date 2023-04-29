Гапонов — о матче с «Зенитом»: «Что тут комментировать? Счет 1:5»

Защитник «Крыльев Советов» Илья Гапонов высказался о результате матча 25-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:5).

— Что тут комментировать? Счет 1:5, — приводит «РБ Спорт» слова футболиста.

— Почему так?

— Потому что они «Зенит», а мы «Крылья».

Самарский клуб потерпел 12-е поражение в сезоне. В данный момент «Крылья» располагаются на 12-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. У лидирующего «Зенита» 61 очко.