Нгамале высказался о повреждении в матче с «Факелом»

Полузащитник «Динамо» Николя Муми Нгамале высказался о повреждении, полученном в матче 25-го тура РПЛ против «Факела» (0:2).

«Спасибо за ваши сообщения и за вашу заботу. Я в порядке, ничего серьезного», — написал Нгамале в соцсетях.

Нгамале был заменен на 35-й минуте матча с «Факелом» после столкновения с защитником соперника Игорем Калининым.