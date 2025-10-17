Защитник «Крыльев Советов» Галдамес перенес операцию на стопе
Защитник «Крыльев Советов» Томас Галдамес успешно перенес операцию на стопе, сообщает пресс-служба самарского клуба.
Операция проходила в Санкт-Петербурге. Отмечается, что в ближайшее время 26-летнему чилийцу предстоит пройти процесс реабилитации.
Игрок не выходил на поле в последних двух матчах против «Рубина» (0:2) и «Сочи» (4:3)
В сезоне-2025/26 на счету Галдамеса 11 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.
Источник: ФК «Крылья Советов»
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|8.08
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|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
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|- : -
|9.08
|17:00
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|9.08
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|П
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Балтика
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|
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Андрей Лангович
Ростов
|2
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Педро
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|К
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|
|
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|1
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Ахмат
|2
|1
|0
|
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