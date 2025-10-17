Защитник «Крыльев Советов» Галдамес перенес операцию на стопе

Защитник «Крыльев Советов» Томас Галдамес успешно перенес операцию на стопе, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Операция проходила в Санкт-Петербурге. Отмечается, что в ближайшее время 26-летнему чилийцу предстоит пройти процесс реабилитации.

Игрок не выходил на поле в последних двух матчах против «Рубина» (0:2) и «Сочи» (4:3)

В сезоне-2025/26 на счету Галдамеса 11 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.