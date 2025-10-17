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17 октября 2025, 20:00

Защитник «Крыльев Советов» Галдамес перенес операцию на стопе

Сергей Ярошенко

Защитник «Крыльев Советов» Томас Галдамес успешно перенес операцию на стопе, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Операция проходила в Санкт-Петербурге. Отмечается, что в ближайшее время 26-летнему чилийцу предстоит пройти процесс реабилитации.

Игрок не выходил на поле в последних двух матчах против «Рубина» (0:2) и «Сочи» (4:3)

В сезоне-2025/26 на счету Галдамеса 11 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

Источник: ФК «Крылья Советов»
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ФК Крылья Советов (Самара)
Томас Галдамес
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