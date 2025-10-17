Представители «Зенита» выступили на Всемирном футбольном саммите

Одна из самых крупных профессиональных конференций, посвященных индустрии футбола, состоялась в Мадриде с 15 по 16 октября, а сине-бело-голубые приняли участие в панельной дискуссии, посвященной инновациям в привлечении новых аудиторий на стадионы. Финансовый директор клуба Василий Одинцов рассказал о взаимодействии со зрителями в постпандемийный период, а также поделился опытом работы с аудиторией после введения Карты болельщика.

Международный футбольный саммит (World Football Summit) ведет свою историю с 1996 года. Ежегодно в разных странах и на разных континентах проходит несколько мероприятий под эгидой WFS, самое крупное из них традиционно принимает столица Испании.

Помимо «Зенита» в Международном футбольном саммите приняли участие немецкий «Байер», итальянская «Аталанта», а также представители УЕФА, португальской футбольной лиги, Норвежской футбольной ассоциации, Федерации футбола Испании и других организаций, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.