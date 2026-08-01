Защитник «Крыльев Советов» Ороз считает, что самарцы могли победить ЦСКА

Защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз поделился мнением о ничьей с ЦСКА (1:1) во 2-м туре РПЛ.

«Я считаю, что мы провели хороший матч. Мы хорошо начали и здорово играли в конце, но, возможно, у ЦСКА было преимущество в середине. Мы могли сегодня победить, у нас было много моментов, но нам не хватало реализации», — цитирует Ороза ТАСС.

В третьем туре чемпионата России армейцы примут «Ростов» 8 августа, самарцы в этот же день сыграют на своем поле с «Балтикой».