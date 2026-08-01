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1 августа, 20:16

Защитник «Крыльев Советов» Ороз считает, что самарцы могли победить ЦСКА

Руслан Минаев

Защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз поделился мнением о ничьей с ЦСКА (1:1) во 2-м туре РПЛ.

«Я считаю, что мы провели хороший матч. Мы хорошо начали и здорово играли в конце, но, возможно, у ЦСКА было преимущество в середине. Мы могли сегодня победить, у нас было много моментов, но нам не хватало реализации», — цитирует Ороза ТАСС.

В третьем туре чемпионата России армейцы примут «Ростов» 8 августа, самарцы в этот же день сыграют на своем поле с «Балтикой».

Источник: ТАСС
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Доминик Ороз
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
2
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
6
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
9
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов 2 : 4
1.08 14:00 Акрон – Рубин 1 : 2
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов 1 : 1
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив 2 : 1
1.08 20:45 Балтика – Динамо 2 : 1
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 2 0 2
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