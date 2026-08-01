«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: Глушков вывел хозяев вперед

Махачкалинское «Динамо» забило второй гол в матче 2-го тура чемпионата России с «Локомотивом» — 2:1.

На 74-й минуте отличился полузащитник махачкалинцев Никита Глушков после передачи хавбэка Хуссема Мрезига. Ранее Глушков ассистировал Миро в эпизоде с первым голом своей команды.

Игра проходит в Каспийске на «Анжи Арене». «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.