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1 августа, 20:17

Батраков по гол+пас среди игроков до 23 лет с начала 2024 года уступает только Ямалю

Сергей Филин

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков по системе гол+пас среди футболистов до 23 лет с начала 2024 года уступает только вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю, сообщила Opta.

В матче 2-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» Батраков ассистировал нападающему Вадиму Ракову.

По данным статистического портала, со своего момента в РПЛ в 2024-м Батраков набрал 45 баллов. У Ямаля 57 очков по системе гол+пас. На третьем месте Самуэль Агехова (41) из «Порту», а на четвертом — Райан Шерки (40) из «Манчестер Сити».

Если брать во внимание результативность только полузащитников, то 21-летний россиянин является лучшим по системе гол+пас среди игроков до 23 лет. Ближайший его преследователь — это футболист «Комо» Нико Пас (32).

В прошлом сезоне Батраков провел 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 28 миллионов евро.

Источник: Opta
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Алексей Батраков
Ламин Ямаль
Футбол
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1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
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9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
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Натан Гассама

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Андрей Лангович
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Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
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Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
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Максим Савельев
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Оренбург

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