Батраков по гол+пас среди игроков до 23 лет с начала 2024 года уступает только Ямалю

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков по системе гол+пас среди футболистов до 23 лет с начала 2024 года уступает только вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю, сообщила Opta.

В матче 2-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» Батраков ассистировал нападающему Вадиму Ракову.

По данным статистического портала, со своего момента в РПЛ в 2024-м Батраков набрал 45 баллов. У Ямаля 57 очков по системе гол+пас. На третьем месте Самуэль Агехова (41) из «Порту», а на четвертом — Райан Шерки (40) из «Манчестер Сити».

Если брать во внимание результативность только полузащитников, то 21-летний россиянин является лучшим по системе гол+пас среди игроков до 23 лет. Ближайший его преследователь — это футболист «Комо» Нико Пас (32).

В прошлом сезоне Батраков провел 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 28 миллионов евро.