Жубал назвал чемпионаты Франции и России высокими по уровню

Защитник «Краснодара» Жубал в разговоре с «СЭ» сравнил чемпионаты России и Франции.

— Где сильнее чемпионат? Во Франции или в России?

— Оба — чемпионаты достаточно высокого уровня. Мы знаем, что во Франции есть Дембеле и много игроков высокого уровня, так что, думаю, технически они немного отличаются.

В текущем сезоне Жубал провел 14 игр во всех турнирах и забил 3 гола.