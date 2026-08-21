Пальцев — о Батракове в «Галатасарае»: «Его уход ослабил РПЛ? У нас есть другие звезды, такие как Кривцов»

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев поделился с «СЭ» мнением о переходе полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».

«Не следил за развитием событий этого трансфера, но я рад за Батракова, что он перешел туда. Желаю ему удачи. Его уход ослабил лигу? У нас есть другие звезды, такие как Никита Кривцов. Не стоит разочаровываться из-за его ухода. Наоборот, это показатель того, что в России есть сильные футболисты», — сказал Пальцев «СЭ».

20 августа «Локомотив» объявил о трансфере 21-летнего россиянина.

Согласно заявлению турецкого клуба, «Галатасарай» заплатит за Алексея 25 миллионов евро. Также железнодорожники могут получить 15 процентов прибыли от потенциальной будущей продажи игрока.

Батраков является воспитанником красно-зеленых. Он дебютировал за основную команду в марте 2024 года и с того момента провел 84 матча, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи.