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РПЛ 2026/2027: расписание матчей и трансляций 5-го тура чемпионата России, какие игры покажет бесплатно Матч ТВ

РПЛ 2026/2027: расписание матчей и трансляций 5-го тура

Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Матчи 5-го тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27 пройдут с 22 по 24 августа. В субботу состоятся три встречи, в воскресенье — четыре, еще одна игра запланирована на понедельник. Среди центральных матчей тура московское дерби ЦСКА — «Локомотив» и встреча «Спартака» с «Зенитом».

«СЭ» публикует расписание матчей 5-го тура РПЛ и информацию о трансляциях. Время начала — московское. Все восемь встреч в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Два матча: ЦСКА — «Локомотив» и «Спартак» — «Зенит» — также будут доступны бесплатно на федеральном телеканале «Матч ТВ».

Расписание матчей 5-го тура РПЛ-2026/27

22 августа, суббота

15.30. «Факел» — «Оренбург». «Матч Премьер»

18.00. «Ахмат» — «Ростов». «Матч Премьер»

20.15. ЦСКА — «Локомотив». «Матч ТВ», «Матч Премьер»

23 августа, воскресенье

13.00. «Акрон» — «Крылья Советов». «Матч Премьер»

15.15. «Динамо» — «Родина». «Матч Премьер»

17.30. «Динамо» Махачкала — «Краснодар». «Матч Премьер»

20.00. «Спартак» — «Зенит». «Матч ТВ», «Матч Премьер»

24 августа, понедельник

20.30. «Балтика» — «Рубин». «Матч Премьер»

Какие матчи 5-го тура РПЛ покажет бесплатно «Матч ТВ»

На общедоступном федеральном телеканале «Матч ТВ» в 5-м туре покажут две встречи. В субботу, 22 августа, зрители смогут посмотреть московское дерби ЦСКА — «Локомотив», которое начнется в 20.15 мск. В воскресенье, 23 августа, канал покажет матч «Спартак» — «Зенит» — начало в 20.00 мск.

Ключевые события матчей 5-го тура, результаты игр, статистику и положение команд можно отслеживать в футбольном матч-центре «СЭ».

РПЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и новости чемпионата России в актуальном виде

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«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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