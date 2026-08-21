РПЛ 2026/2027: расписание матчей и трансляций 5-го тура

Матчи 5-го тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27 пройдут с 22 по 24 августа. В субботу состоятся три встречи, в воскресенье — четыре, еще одна игра запланирована на понедельник. Среди центральных матчей тура московское дерби ЦСКА — «Локомотив» и встреча «Спартака» с «Зенитом».

«СЭ» публикует расписание матчей 5-го тура РПЛ и информацию о трансляциях. Время начала — московское. Все восемь встреч в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Два матча: ЦСКА — «Локомотив» и «Спартак» — «Зенит» — также будут доступны бесплатно на федеральном телеканале «Матч ТВ».

Расписание матчей 5-го тура РПЛ-2026/27

22 августа, суббота

15.30. «Факел» — «Оренбург». «Матч Премьер»

18.00. «Ахмат» — «Ростов». «Матч Премьер»

20.15. ЦСКА — «Локомотив». «Матч ТВ», «Матч Премьер»

23 августа, воскресенье

13.00. «Акрон» — «Крылья Советов». «Матч Премьер»

15.15. «Динамо» — «Родина». «Матч Премьер»

17.30. «Динамо» Махачкала — «Краснодар». «Матч Премьер»

20.00. «Спартак» — «Зенит». «Матч ТВ», «Матч Премьер»

24 августа, понедельник

20.30. «Балтика» — «Рубин». «Матч Премьер»

Какие матчи 5-го тура РПЛ покажет бесплатно «Матч ТВ»

На общедоступном федеральном телеканале «Матч ТВ» в 5-м туре покажут две встречи. В субботу, 22 августа, зрители смогут посмотреть московское дерби ЦСКА — «Локомотив», которое начнется в 20.15 мск. В воскресенье, 23 августа, канал покажет матч «Спартак» — «Зенит» — начало в 20.00 мск.

Ключевые события матчей 5-го тура, результаты игр, статистику и положение команд можно отслеживать в футбольном матч-центре «СЭ».

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