РПЛ 2026/2027: расписание матчей и трансляций 5-го тура
Матчи 5-го тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27 пройдут с 22 по 24 августа. В субботу состоятся три встречи, в воскресенье — четыре, еще одна игра запланирована на понедельник. Среди центральных матчей тура московское дерби ЦСКА — «Локомотив» и встреча «Спартака» с «Зенитом».
«СЭ» публикует расписание матчей 5-го тура РПЛ и информацию о трансляциях. Время начала — московское. Все восемь встреч в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Два матча: ЦСКА — «Локомотив» и «Спартак» — «Зенит» — также будут доступны бесплатно на федеральном телеканале «Матч ТВ».
Расписание матчей 5-го тура РПЛ-2026/27
22 августа, суббота
15.30. «Факел» — «Оренбург». «Матч Премьер»
18.00. «Ахмат» — «Ростов». «Матч Премьер»
20.15. ЦСКА — «Локомотив». «Матч ТВ», «Матч Премьер»
23 августа, воскресенье
13.00. «Акрон» — «Крылья Советов». «Матч Премьер»
15.15. «Динамо» — «Родина». «Матч Премьер»
17.30. «Динамо» Махачкала — «Краснодар». «Матч Премьер»
20.00. «Спартак» — «Зенит». «Матч ТВ», «Матч Премьер»
24 августа, понедельник
20.30. «Балтика» — «Рубин». «Матч Премьер»
Какие матчи 5-го тура РПЛ покажет бесплатно «Матч ТВ»
На общедоступном федеральном телеканале «Матч ТВ» в 5-м туре покажут две встречи. В субботу, 22 августа, зрители смогут посмотреть московское дерби ЦСКА — «Локомотив», которое начнется в 20.15 мск. В воскресенье, 23 августа, канал покажет матч «Спартак» — «Зенит» — начало в 20.00 мск.
Ключевые события матчей 5-го тура, результаты игр, статистику и положение команд можно отслеживать в футбольном матч-центре «СЭ».
РПЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и новости чемпионата России в актуальном виде
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0