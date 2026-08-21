Защитник «Зенита» Дивеев: «О принципиальности матча со «Спартаком» говорить не буду, едем за тремя очками»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.

Игра состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве 23 августа и начнется в 20.00 по местному времени.

«Друзья, всем привет! Прошлый матч пропустил планово, восстанавливался и готовился к следующему туру. О принципиальности матча со «Спартаком» говорить ничего не буду, вы все сами знаете. Нас ждет серьезная проверка. Едем за тремя очками», — написал Дивеев в соцсетях.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками. «Спартак» при равенстве баллов с сине-бело-голубыми уступает им по дополнительным показателям и находится на третьей позиции.