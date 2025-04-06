Генич не согласился с Дзюбой в выборе лучшего российского футболиста 21 века: «Аршавин разнообразнее»
Комментатор Константин Генич в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, назвавшего Юрия Жиркова лучшим российским игроком 21-го века.
«Это мнение Артема. Оно всегда идет вразрез с мнением большинства. Он застал и Жиркова, и Аршавина. Одно дело ты смотришь на человека по рассказам других или на телевизионной картинке, другое — когда сталкиваешься с ним в раздевалке. Имеет право. Скажу, что один статусный и авторитетный тренер, на вопрос о лучшем игроке, которого он тренировал, ответил: «Юрий Жирков». Черчесов? Да. Если Станислав Саламович и Артем выделяют Жиркова, то к этому мнению можно прислушаться. Но это его мнение», — сказал Генич «СЭ».
Также комментатор назвал своего лучшего российского футболиста 21-го века.
«Если бы выбирал я, то конечно, назвал бы Аршавина. Андрей разнообразнее, нестандартнее, он просто более на всплеске. Жирков действительно не опускался ниже определенного уровня, но казалось, что он делает все с ленцой... Хотя Аршавин иногда тоже. У Юры есть суперкачества — Дзюба дал ему верную характеристику: человек, который очень не любил футбол, но продолжает до сих пор в него играть», — добавил Генич.
Жирков провел 531 матч за карьеру, в которых забил 38 голов и сделал 100 результативных передач.
Аршавин забил 144 гола и отдал 191 результативную передачу в 642 матчах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0