Жирков: «В ЦСКА играл за эмблему»
Бывший защитник сборной России Юрий Жирков заявил, что в ЦСКА играл ради эмблемы, в то время как в «Зените» — ради болельщиков.
«В ЦСКА у нас все играли за эмблему. За стрелку в «Зените»? Когда переехал в Санкт-Петербург, выступал за город и болельщиков. Мой переход был воспринят так себе, вознили небольшие прения — болельщики освистывали поначалу, но потом все стало нормально», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».
Ранее футболист игра за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо», «Зенит» и «Химки». Пять раз он становился чемпионом России и по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
В составе ЦСКА футболист стал обладателем Кубка УЕФА, забив победный мяч в финальном матче, а вместе со сборной России завоевал бронзу Евро-2008.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -