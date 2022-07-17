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Мойзес: «ЦСКА проявляет интерес ко мне. Ведутся переговоры с моим агентом и представителями клуба»

Защитник «Интернасьонала» Мойзес подтвердил информацию об интересе ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Мойзес.
Фото Global Look Press

Защитник «Интернасьонала» Мойзес Барбоза подтвердил информацию об интересе к нему со стороны ЦСКА. 27-летний бразилец заявил, что ведутся переговоры с его агентом и представителями клуба.

«Действительно, ЦСКА проявляет интерес ко мне, — приводит слова Мойзеса Zona Mista. — Ведутся переговоры с моим агентом и представителями клуба. Сейчас я сосредоточен лишь на выступлении за «Интернасьонал». Когда поступают такие предложения, их необходимо обдумать».

В 2022 году защитник забил два мяча и отдал две результативные передачи в 17 матчах за «Интернасьонал» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Напомним, что ЦСКА уже интересовался бразильцем в 2017 году, когда он играл за «Коринтианс».

Источник: https://zonamista.com.br/apos-empate-moises-abre-o-jogo-confirma-proposta-do-cska-e-responde-se-fez-a-despedida-pelo-inter/

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26%

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12%

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ИТБ1 (1.5)

6%

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

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21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
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Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

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2
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
3
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
4
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
5
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
13
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14
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
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