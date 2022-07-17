Мойзес: «ЦСКА проявляет интерес ко мне. Ведутся переговоры с моим агентом и представителями клуба»

Защитник «Интернасьонала» Мойзес Барбоза подтвердил информацию об интересе к нему со стороны ЦСКА. 27-летний бразилец заявил, что ведутся переговоры с его агентом и представителями клуба.

«Действительно, ЦСКА проявляет интерес ко мне, — приводит слова Мойзеса Zona Mista. — Ведутся переговоры с моим агентом и представителями клуба. Сейчас я сосредоточен лишь на выступлении за «Интернасьонал». Когда поступают такие предложения, их необходимо обдумать».

В 2022 году защитник забил два мяча и отдал две результативные передачи в 17 матчах за «Интернасьонал» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Напомним, что ЦСКА уже интересовался бразильцем в 2017 году, когда он играл за «Коринтианс».