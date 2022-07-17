Гайич: «Уверенная победа — лучший вариант для ЦСКА начать этот сезон»

Защитник ЦСКА Милан Гайич в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу команды над «Уралом» (2:0) в первом туре РПЛ.

«Это была моя первая победа в официальном матче за ЦСКА. Было очень важно начать сезон с победы. Я безумно рад, что нам удалось создать множество моментов и забить пару мячей в ворота соперника. Это важнейшие три очка для нас. Уверенная победа — лучший вариант для ЦСКА начать этот сезон», — сказал Гайич «СЭ».

В следующем туре ЦСКА 23 июля примет «Сочи», а «Урал» в тот же день на выезде сыграет с «Оренбургом».