Защитник «Факела» Мастерной поставил оценку своему выступлению в нынешнем сезоне

Защитник «Факела» Владислав Мастерной оценил свое выступление в нынешнем сезоне РПЛ.

«Сезон для меня получился скомканным. То играл, то не играл, конечно, могло быть получше. Если оценивать себя по пятибалльной шкале, то поставлю троечку», — цитирует Мастерного Metaratings.ru.

28-летний Мастерной является воспитанником академий «Чертаново» и «Спартака». В составе «Факела» футболист выступает с июля 2019 года после перехода из «Пскова-747». В активе защитника один гол и 14 передач в 144 матчах за воронежский клуб.

«Факел» за тур до окончания сезона в чемпионате России занимает 13-е место в турнирной таблице с 29 очками, находясь в зоне стыковых матчей.