Агент Щенникова сообщил о предложениях по игроку от команд РПЛ

Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы бывшего защитника ЦСКА Георгия Щенникова, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном завершении карьеры футболиста.

«Не могу сказать, что Георгий завершил карьеру. Он сам об этом скажет, когда примет решение. Какие-то предложения нам поступают, но они не особо интересные. Среди них были предложения от команд РПЛ», — сказал Пушкин «СЭ».

Щенников покинул ЦСКА по окончании сезона-2022/23 в связи с истечением срока действия контракта. Он выступал за армейцев с 2008 года. Всего за команду 32-летний защитник провел 367 матчей, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач.