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Сегодня, 19:14

Агент Щенникова сообщил о предложениях по игроку от команд РПЛ

Сергей Жуков
корреспондент
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Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы бывшего защитника ЦСКА Георгия Щенникова, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном завершении карьеры футболиста.

«Не могу сказать, что Георгий завершил карьеру. Он сам об этом скажет, когда примет решение. Какие-то предложения нам поступают, но они не особо интересные. Среди них были предложения от команд РПЛ», — сказал Пушкин «СЭ».

Щенников покинул ЦСКА по окончании сезона-2022/23 в связи с истечением срока действия контракта. Он выступал за армейцев с 2008 года. Всего за команду 32-летний защитник провел 367 матчей, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач.

Георгий Щенников
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Защитник «Факела» Мастерной поставил оценку своему выступлению в нынешнем сезоне
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 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
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 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
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 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
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 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
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