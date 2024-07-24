Игрок «Факела» Калинин: «У нас задача — остаться в РПЛ, нужно ее выполнить»

Защитник «Факела» Игорь Калинин рассказал, какая основная задача стоит перед командой в сезоне-2024/25.

«Может ли «Факел» рассчитывать на что-то большее, чем просто сохранить прописку в РПЛ? Давайте оттолкнемся от простого, а там будет как будет. У нас задача — остаться в РПЛ. Роман Гурамович поставил задачу, она не меняется, нужно ее выполнить. Поэтому зачем сейчас говорить, что будем бороться за какие-то места. Мы выходим, бьемся в каждый игре. А там уже посмотрим, как будет. 30 матчей сыграем и тогда уже посмотрим», — цитирует Калинина «РБ Спорт».

В 1-м туре РПЛ «Факел» на выезде уступил московскому «Динамо» (1:3). Следующий матч воронежская команда проведет против «Акрона» 27 июля.