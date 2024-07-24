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Игрок «Факела» Калинин: «У нас задача — остаться в РПЛ, нужно ее выполнить»

Алина Савинова
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Защитник «Факела» Игорь Калинин рассказал, какая основная задача стоит перед командой в сезоне-2024/25.

«Может ли «Факел» рассчитывать на что-то большее, чем просто сохранить прописку в РПЛ? Давайте оттолкнемся от простого, а там будет как будет. У нас задача — остаться в РПЛ. Роман Гурамович поставил задачу, она не меняется, нужно ее выполнить. Поэтому зачем сейчас говорить, что будем бороться за какие-то места. Мы выходим, бьемся в каждый игре. А там уже посмотрим, как будет. 30 матчей сыграем и тогда уже посмотрим», — цитирует Калинина «РБ Спорт».

В 1-м туре РПЛ «Факел» на выезде уступил московскому «Динамо» (1:3). Следующий матч воронежская команда проведет против «Акрона» 27 июля.

Источник: РБ Спорт
Игорь Калинин
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
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