Защитник «Факела» Дзиов будет прооперирован 1 мая в Казани

Агент защитника «Факела» Максима Дзиова Георгий Туаев ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья футболиста.

«Макс сейчас находится в городской больнице номер 7, в Казани. Чувствует себя нормально, нога на скелетном вытяжении, все необходимые исследования перед операцией прошел, операция назначена на 01.05 в этой же клинике. Нам дали неплохие отзывы об этой клинике», — сказал «СЭ».

У Дзиова диагностирован закрытый перелом со смещением. Он получил травму в матче 26-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2). «СЭ» сообщал, что футболист будет восстанавливаться от 6 до 8 месяцев.