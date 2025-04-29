Футбол
29 апреля, 10:15

Божович: «Кто-то стоит за спиной Чеферина и диктует ему правила. Как после этого можно уважать УЕФА?»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович в интервью «СЭ» прокомментировал заявление президента УЕФА Александера Чеферина об отмене допуска российских сборных U17.

— Недавно президент УЕФА Александер Чеферин сказал, что против возращения российских команд U17 на международные соревнования выступали европейские политики и СМИ.

— Это означает, что УЕФА сколько угодно может озвучивать лозунг «спорт вне политики», но все равно этой самой политикой занимается. Если честно, меня не удивляют данные слова Чеферина. Кто-то стоит за его спиной и диктует ему правила. Как после этого можно уважать УЕФА? Какое к ним может быть доверие?

Ранее Чеферин в интервью Delo.si заявил, что предложение о возвращении российских команд подверглось жесткой критике со стороны мейнстримных политиков и СМИ.

Тамерлан Мусаев и&nbsp;Алексей Батраков.«Почему Израиль играет, а Россия — нет? УЕФА — это мафия!» Божович — о Дзюбе, «Спартаке» и чемпионской гонке
  • sdf_1

    По всей видимости, Чеферину намекнули, что если он будет топить за возвращение российских клубов и сборную России на международную арену, то ему быстро найдут стокилограммовую проститутку чёрного цвета, которую он изнасилует в своём номере. Как в воё время Стросс-Кану. Потом выяснилось, что Стросс-Кан никого не насиловал и стокилограммовая проститутка чёрного цвета всё наврала, но это уже никого не волновало. Дело было сделано

    29.04.2025

    Божович: «Дзюба — лучший нападающий России в своем поколении»

    Защитник «Факела» Дзиов будет прооперирован 1 мая в Казани
