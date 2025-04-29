Футбол
29 апреля, 10:37

В «Динамо» назвали нереальным предложение Черданцева не лицензировать клубы с посещаемостью ниже 50 процентов

Микеле Антонов
Корреспондент

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» отреагировал на предложение комментатора Георгия Черданцева не лицензировать клубы, посещаемость матчей которых ниже 50 процентов.

«Я думаю, что это предложение в первую очередь нереальное. Но при этом лига заинтересована в том, чтобы стадионы были заполнены. Картинка, когда сидит кучка из 400 человек на арене, очень грустная, а также очень негативно влияет на привлекательность лиги», — сказал Гафин «СЭ»

Ранее Черданцев предложил ввести норму, согласно которой клуб не получит лицензию для участия в РПЛ, если посещаемость домашнего стадиона по ходу сезона не будет превышать 50 процентов.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Георгий Черданцев
