В «Динамо» назвали нереальным предложение Черданцева не лицензировать клубы с посещаемостью ниже 50 процентов

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» отреагировал на предложение комментатора Георгия Черданцева не лицензировать клубы, посещаемость матчей которых ниже 50 процентов.

«Я думаю, что это предложение в первую очередь нереальное. Но при этом лига заинтересована в том, чтобы стадионы были заполнены. Картинка, когда сидит кучка из 400 человек на арене, очень грустная, а также очень негативно влияет на привлекательность лиги», — сказал Гафин «СЭ»

Ранее Черданцев предложил ввести норму, согласно которой клуб не получит лицензию для участия в РПЛ, если посещаемость домашнего стадиона по ходу сезона не будет превышать 50 процентов.