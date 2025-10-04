Зайнутдинов о поражении «Динамо» от «Локомотива»: «Соперник забил все, что создал, плюс мы сами себе привезли»

Защитник «Динамо» Бактиер Зайнутдинов прокомментировал поражение от «Локомотива» (3:5) в матче 11-го тура РПЛ.

«Локомотив» забил все, что создал. Плюс мы сами себе привезли. Пропустили со стандарта третий, потом все побежали забивать. Я привез два гола за последние матчи? Согласен. Играю, куда поставят. Самое главное — приносить пользу команде. Буду исправляться», — сказал Зайнутдинов.

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. В следующем туре команда сыграет дома с «Ахматом».