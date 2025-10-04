Пивоваров — о поражении «Динамо» от «Локомотива»: «Все расстроены»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что испытывает смешанные ощущения от матча команды с «Локомотивом» (3:5) в 11-м туре РПЛ.

— Хочется отблагодарить болельщиков. Ощущения смешанные. В течение матча команда временами показывала хорошую игру. Было много моментов, которые мы не смогли реализовать. Но на победу наиграть не удалось. Все расстроены.

— Как прокомментируете уход Гафина?

— Все что было — это так. Это произошло достаточно неожиданно для нас.

— Вы остаетесь в «Динамо»?

— Как видите, я перед вами сейчас.

— Бувач остается в клубе?

— Бувач в команде, все как и раньше.

«Динамо» с 15 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре бело-голубые дома сыграют с «Ахматом».