Защитник «Динамо» Скопинцев: «Пусть «Зенит» выигрывает чемпионат — это как-то привычнее»

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев ответил на вопрос о чемпионской гонке в РПЛ.

«Да пусть «Зенит» выигрывает — это как-то привычней все-таки», — цитируют Скопинцева «Известия».

Перед 30-м туром «Зенит» с 63 очками занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

В заключительном матче сезона команда Сергея Семака на своем поле примет «Ахмат». «Краснодар» дома сыграет с «Динамо». Все игры 30-го тура пройдут в субботу, 24 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени.