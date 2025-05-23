Скопинцев — о результатах «Динамо» перед уходом Лички: «Ничего плохого про этот отрезок сказать не могу, но и ничего позитивного»

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился мнением о причинах улучшения результатов бело-голубых после ухода главного тренера команды Марцела Лички.

«Динамо» объявило об увольнении чешского специалиста в начале мая. Исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев. Под его руководством команда одержала три победы в трех матчах.

— Наверное, эмоции и мотивация от Ролана Александровича, — начал Скопинцев. — От себя отмечу, что все старались, играли на пределе своих возможностей. И это принесло результат.

— Почему в последнее время при Личке результаты были не очень хорошие?

— Честно говоря, не думал об этом. Надо проанализировать. В принципе, ничего плохого про этот отрезок сказать не могу, но и ничего позитивного, — приводят слова Скопинцева «Известия».

После 29 туров «Динамо» с 56 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, уступая ЦСКА по дополнительным показателям. В заключительном туре бело-голубые на выезде сыграют с «Краснодаром».

Все игры 30-го тура пройдут в субботу, 24 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени.