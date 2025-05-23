Гинер: «Зельдин произнес: «Все думают, что мне 100 лет исполняется. А на самом деле — 104!»

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об общении с легендарным актером Владимиром Зельдиным.

— Мы как-то спросили 97-летнего Владимира Зельдина: «Последний человек, с которым перешли на «ты»?» Ответил моментально — «с мамой балерины Кати Максимовой». А вы — с кем?

— Не вспомню. С друзьями я давно на «ты». Со знакомыми — на «вы». А про Зельдина есть история. Он не просто любил футбол — всю жизнь за ЦСКА болел. Когда к столетию Владимира Михайловича готовили документальный фильм, попросил меня пустить съемочную группу в раздевалку.

— Уважили?

— Разумеется. После какого-то матча мы вместе туда зашли, телевизионщики быстро все отсняли. Это было еще на старом стадионе «Динамо». Когда прощались, Зельдин произнес: «Все думают, что мне 100 лет исполняется. А на самом деле — 104!»

— Серьезно?!

— Да-да, сказал, что ему четыре года убавили.

— Когда? Зачем?

— Я уж не стал докапываться. Но знаю, что и моей бабушке в свое время шесть лет скостили.