Скопинцев о ничьей с «Факелом»: «Соперник в какой-то момент включился в игру, а мы выключились. Так нельзя»
Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью с «Факелом» (3:3) в матче 3-го тура РПЛ.
— Почему «Факел» вас так прижал в самом начале второго тайма?
— Мы в какой-то момент не собрались и не поняли, как так быстро все произошло. Они включились в игру, а мы наоборот выключились. Так нельзя делать. Потеряли концентрацию в начале второго тайма, потом чуть встрепенулись и забили гол. Бывает такое, это футбол.
— Вы можете назвать это недооценкой?
— Ну, у нас есть к себе претензии.
— В чем претензии к себе заключаются?
— Мы — «Динамо», это — «Факел». Недооценка была, наверное, какая-то, да. Но такого быть не должно! Наши оплошности воплотились в голы.
— Йоканович сильно разносил в раздевалке?
— Нет, нормально все.
— Тебе не кажется странным, что топ-команда РПЛ играет на одном уровне с новичком лиги?
— Я бы не сказал, что мы играли на равных. В первом тайме мы не оставили им шансов. Во втором тайме они уровняли шансы. У «Краснодара» они вообще очки дома забрали. Мы в гостях были. Думаю, если бы мы играли дома, то все было бы по-другому. Но это не оправдание.
В следующем, 4-м туре «Динамо» сыграет против «Крыльев Советов». Матч состоится 7 августа, начало — в 17.30 (мск).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
8
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1