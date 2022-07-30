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Скопинцев о ничьей с «Факелом»: «Соперник в какой-то момент включился в игру, а мы выключились. Так нельзя»

Защитник «Динамо» Скопинцев назвал причины ничьей с «Факелом»
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью с «Факелом» (3:3) в матче 3-го тура РПЛ.

— Почему «Факел» вас так прижал в самом начале второго тайма?

— Мы в какой-то момент не собрались и не поняли, как так быстро все произошло. Они включились в игру, а мы наоборот выключились. Так нельзя делать. Потеряли концентрацию в начале второго тайма, потом чуть встрепенулись и забили гол. Бывает такое, это футбол.

— Вы можете назвать это недооценкой?

— Ну, у нас есть к себе претензии.

— В чем претензии к себе заключаются?

— Мы — «Динамо», это — «Факел». Недооценка была, наверное, какая-то, да. Но такого быть не должно! Наши оплошности воплотились в голы.

— Йоканович сильно разносил в раздевалке?

— Нет, нормально все.

— Тебе не кажется странным, что топ-команда РПЛ играет на одном уровне с новичком лиги?

— Я бы не сказал, что мы играли на равных. В первом тайме мы не оставили им шансов. Во втором тайме они уровняли шансы. У «Краснодара» они вообще очки дома забрали. Мы в гостях были. Думаю, если бы мы играли дома, то все было бы по-другому. Но это не оправдание.

В следующем, 4-м туре «Динамо» сыграет против «Крыльев Советов». Матч состоится 7 августа, начало — в 17.30 (мск).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит 0
Локомотив 0
1-й тайм

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
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Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Дмитрий Скопинцев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
0
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 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
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 Факел 3 0 2 1 6-7 2
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