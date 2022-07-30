Скопинцев о ничьей с «Факелом»: «Соперник в какой-то момент включился в игру, а мы выключились. Так нельзя»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью с «Факелом» (3:3) в матче 3-го тура РПЛ.

— Почему «Факел» вас так прижал в самом начале второго тайма?

— Мы в какой-то момент не собрались и не поняли, как так быстро все произошло. Они включились в игру, а мы наоборот выключились. Так нельзя делать. Потеряли концентрацию в начале второго тайма, потом чуть встрепенулись и забили гол. Бывает такое, это футбол.

— Вы можете назвать это недооценкой?

— Ну, у нас есть к себе претензии.

— В чем претензии к себе заключаются?

— Мы — «Динамо», это — «Факел». Недооценка была, наверное, какая-то, да. Но такого быть не должно! Наши оплошности воплотились в голы.

— Йоканович сильно разносил в раздевалке?

— Нет, нормально все.

— Тебе не кажется странным, что топ-команда РПЛ играет на одном уровне с новичком лиги?

— Я бы не сказал, что мы играли на равных. В первом тайме мы не оставили им шансов. Во втором тайме они уровняли шансы. У «Краснодара» они вообще очки дома забрали. Мы в гостях были. Думаю, если бы мы играли дома, то все было бы по-другому. Но это не оправдание.

В следующем, 4-м туре «Динамо» сыграет против «Крыльев Советов». Матч состоится 7 августа, начало — в 17.30 (мск).