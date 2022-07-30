Карасев — второй по матчам в чемпионате России

Сергей Карасев вышел на второе место по числу игр, которые он судил в чемпионате России. Матч «Зенит» — «Локомотив» стал для него 226-м в турнире.

Больше только у Владислава Безбородова — он работал арбитром на 264 встречах.

Конкуренцию им может составить Виталий Мешков, у него 192 игры.