Касерес о Жиркове в тренерском штабе «Динамо»: «Он помогает защитникам. Знаю его, играл за него на PlayStation»

Защитник «Динамо» Хуан Касерес прокомментировал победу над «Шанхай Шэньхуа» (2:2, пенальти — 5:3) на сборе в Абу-Даби и рассказал о своих впечатлениях от работы с Юрием Жирковым, который вошел в тренерский штаб бело-голубых.

— Как вам начало BetBoom Dynamo Global Challenge?

— Команда играла хорошо, было пару ошибок. В целом, хороший матч провели против «Шанхая».

— Как проходят тренировки?

— Мы понимаем ситуацию, понимаем, где находимся в турнирной таблице. Очень важно работать.

— Были беседы с Жирковым?

— Конечно, он помогает защитникам. Мы понимаем, сколько ошибок было в первой части сезона.

— Жирков давал конкретные советы?

— Пока нет. Во время чемпионата будем больше говорить.

— Читали ли про Жиркова? Что знаете о нем?

— Я знаю, что он играл в «Челси». Я на PlayStation играл за него.

— Он был в топ-30 в голосовании за «Золотой мяч».

— Не знаю, не слышал.

— Как провели отпуск?

— Провел время с семьей в Аргентине. Не было много времени наслаждаться отпуском. Летал туда-сюда. Успел перезагрузиться. Жду, когда будет готова виза сына, чтобы он прилетел в Россию.

«Динамо» проведет следующий матч 26 января против китайского «Чэнду».