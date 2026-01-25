Касерес о Жиркове в тренерском штабе «Динамо»: «Он помогает защитникам. Знаю его, играл за него на PlayStation»
Защитник «Динамо» Хуан Касерес прокомментировал победу над «Шанхай Шэньхуа» (2:2, пенальти — 5:3) на сборе в Абу-Даби и рассказал о своих впечатлениях от работы с Юрием Жирковым, который вошел в тренерский штаб бело-голубых.
— Как вам начало BetBoom Dynamo Global Challenge?
— Команда играла хорошо, было пару ошибок. В целом, хороший матч провели против «Шанхая».
— Как проходят тренировки?
— Мы понимаем ситуацию, понимаем, где находимся в турнирной таблице. Очень важно работать.
— Были беседы с Жирковым?
— Конечно, он помогает защитникам. Мы понимаем, сколько ошибок было в первой части сезона.
— Жирков давал конкретные советы?
— Пока нет. Во время чемпионата будем больше говорить.
— Читали ли про Жиркова? Что знаете о нем?
— Я знаю, что он играл в «Челси». Я на PlayStation играл за него.
— Он был в топ-30 в голосовании за «Золотой мяч».
— Не знаю, не слышал.
— Как провели отпуск?
— Провел время с семьей в Аргентине. Не было много времени наслаждаться отпуском. Летал туда-сюда. Успел перезагрузиться. Жду, когда будет готова виза сына, чтобы он прилетел в Россию.
«Динамо» проведет следующий матч 26 января против китайского «Чэнду».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
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2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
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3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
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4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
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5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
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6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
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8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
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9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
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13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
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16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
|
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
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Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
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Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0