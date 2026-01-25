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25 января, 11:31

Касерес о Жиркове в тренерском штабе «Динамо»: «Он помогает защитникам. Знаю его, играл за него на PlayStation»

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник «Динамо» Хуан Касерес прокомментировал победу над «Шанхай Шэньхуа» (2:2, пенальти — 5:3) на сборе в Абу-Даби и рассказал о своих впечатлениях от работы с Юрием Жирковым, который вошел в тренерский штаб бело-голубых.

— Как вам начало BetBoom Dynamo Global Challenge?

— Команда играла хорошо, было пару ошибок. В целом, хороший матч провели против «Шанхая».

— Как проходят тренировки?

— Мы понимаем ситуацию, понимаем, где находимся в турнирной таблице. Очень важно работать.

— Были беседы с Жирковым?

— Конечно, он помогает защитникам. Мы понимаем, сколько ошибок было в первой части сезона.

— Жирков давал конкретные советы?

— Пока нет. Во время чемпионата будем больше говорить.

— Читали ли про Жиркова? Что знаете о нем?

— Я знаю, что он играл в «Челси». Я на PlayStation играл за него.

— Он был в топ-30 в голосовании за «Золотой мяч».

— Не знаю, не слышал.

— Как провели отпуск?

— Провел время с семьей в Аргентине. Не было много времени наслаждаться отпуском. Летал туда-сюда. Успел перезагрузиться. Жду, когда будет готова виза сына, чтобы он прилетел в Россию.

«Динамо» проведет следующий матч 26 января против китайского «Чэнду».

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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