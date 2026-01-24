Нино: «В «Зените» все тренировки проходят с улыбками. Каждый счастлив находиться в этом процессе»

Защитник «Зенита» Нино ответил на вопрос об атмосфере в команде.

— С первого моего дня в «Зените» все тренировки проходят с улыбками на лицах. Мне кажется, каждый игрок счастлив находиться в этом процессе. Мы все за одно, мы все вместе — в любом упражнении, в любой стадии тренировочного процесса. Поэтому настроение самое замечательное. Подготовка продолжается! — приводит слова Нино пресс-служба «Зенита».

Нино выступает за «Зенит» с января 2024 года. В этом сезоне 28-летний бразилец провел 17 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые набрали 39 очков в 18 турах.