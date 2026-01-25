Хет-трик Глушакова принес сборной звезд «Спартака» победу над сборной СССР в матче памяти Симоняна

Сборная звезд «Спартака» обыграла сборную СССР в матче памяти Никиты Симоняна, который прошел в воскресенье, 25 января.

Встреча завершилась со счетом 5:4. У команды «Спартака» сделал хет-трик Денис Глушаков, по одному голу у Никиты Баженова и Валерия Шмарова. В составе сборной СССР по два раза отличились Сергей Кирьяков и Андрей Каряка.

Никита Симонян скончался 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет. Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов) и стал вместе с командой четырехкратным чемпионом СССР и двукратным победителем Кубка СССР. В тренерской карьере Симонян дважды выиграл чемпионат СССР с красно-белыми и трижды победил в Кубке СССР.

В составе сборной СССР Симонян становился олимпийским чемпионом в 1956 году.